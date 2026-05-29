ドル円、１５９円台前半に下落米・イランが停戦延長と核開発を巡る交渉開始で合意と伝わる＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５９円台前半に値を落とした。序盤は１５９円台半ばまで上昇。ドル安が優勢となり、ドル円を圧迫。米・イラン両国が６０日間の停戦延長と核開発を巡る交渉開始で合意と伝わったことが要因。合意文書にはホルムズ海峡の無制限航行や、イランによる機雷除去が明記される見通しだという