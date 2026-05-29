７人組グループ「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ」の松倉海斗が２８日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）に出演。理想のプロポーズを明かした。「何げない日常で指輪をわたすポロポーズはちょっとなしだな」という松村。ＭＣの鈴木愛理に「じゃあ、どういうのが理想ですか？」と問われた。「僕、星が好きで…。都会から外れて街頭とかないと星がめちゃくちゃきれいじゃないですか」と語り出し