第1回【路上での“客引き行為”が不良外国人にとって極めて重要な意味を持つ理由…「仲間たちと路上で色々な犯罪の計画をしたよ。日本は自由だね」】からの続き──。不良外国人による犯罪の代表例として、違法薬物、密輸、偽造、暴力、強盗、と思いつくだけでも悪質な事案が多い。近年では、特殊詐欺、不正受給、マネーロンダリングなども急増している。【藤原良／作家・ノンフィクションライター】（全2回の第2回）＊＊＊【写