外国人犯罪の実態を理解する上で見落とされがちなのは、不良外国人の「思考法」と「行動様式」だろう。ある日本人が在留外国人に対して、異国の地で暮らす苦労を不憫に思ったとしても、それは当人の自由だ。真面目な外国人が相手なら、彼らに協力したり世話を焼いたりすることは、たとえ過剰なものであったとしても構わない。だが相手が不良外国人となると話は大きく違ってくる。【藤原良／作家・ノンフィクションライター】（全