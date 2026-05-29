東京で住まいを選ぶとき、人は何を基準に街を選ぶのか。駅から徒歩何分か。再開発はあるのか。資産価値は維持できるのか。治安や学区はどうか――。東京の住宅地選びでは、長いあいだ「利便性」と「価格」が主役だった。そこへ、もうひとつ無視しにくい要素が加わり始めている。急性期医療へのアクセスである。（マン点／マンションブロガー）【写真を見る】グラフで見るとよく分かる「東京の救急医療は、いま何に時間を失ってい