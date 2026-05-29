福間香奈女流五冠（34）の獲得タイトル数は歴代最多の67期。鋭い攻めの棋風から「出雲のイナズマ」の二つ名を持つ。その彼女が妊娠期間中、日本将棋連盟から記者会見を開くなと圧力を受けていたという。証拠文書が、棋界の旧態依然たる内情を浮き彫りにする。＊＊＊【実際の写真】将棋連盟が女流棋士に送った「問題文書」「子どもをもう一人欲しいと思っても……」福間女流五冠が日本将棋連盟の妊娠・出産規定に対して、敢然