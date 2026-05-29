裏切られた期待「ガネーシャ（歓喜天）」は古代インドの軍神「スカンダ（韋駄天）」の兄弟で、あらゆる障害を取り除く神とされる。今月12日、東京・銀座で無派閥議員のグループ「ガネーシャの会」が会合を開いた。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」「名目は先の衆院選に出馬せず、政界から引退した菅義偉元首相の送別会。出席者は20人ほどでした」とは政治部デスク。この会は永田町