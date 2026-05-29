ミンアウンフライン氏【ヤンゴン共同】ミャンマー親軍政権は28日、大統領に就任したミンアウンフライン氏がインドを訪問すると発表した。4月の就任後、ミンアウンフライン氏の外遊は初めて。インド政府は同日、訪問は30日から6月3日で、1日にモディ首相と会談すると発表した。親軍政権によると、ミンアウンフライン氏はモディ氏と両国関係の強化について協議するほか、経済団体の代表らとも面会し、官民で協力促進を図る。イン