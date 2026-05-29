バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）が、代表の合宿中に都内のパチンコ店で大麻を所持していたとして逮捕されました。日本バレーボール協会の会見では、事件発覚の経緯や入手経路について明かされました。■高校3年生で日本代表入り麻薬取締法違反の疑いで逮捕身長205センチ。9年前に高校時代の佐藤容疑者を取材した際の映像では、自動販売機の上に、軽々とひじをかけていました。バレーボールに打ち込み、当時から“