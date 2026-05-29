【キーウ共同】米下院情報特別委員会のハイムズ筆頭委員（民主党）は28日、ロシアによるウクライナ侵攻が「大きな転換点」を迎えており、ロシアが前線の多くで守勢に立たされるようになると米情報機関が分析していると明らかにした。訪問先のウクライナ首都キーウで記者会見した。ウクライナ政府もロシア領内への無人機攻撃や、ロシア軍が使用していた米衛星通信サービス「スターリンク」の遮断によってロシアの進軍ペースが鈍