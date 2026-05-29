【エルサレム共同】イスラエル軍は28日、レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラと3月2日に交戦を再開して以降、約2500人の戦闘員らを殺害したと発表した。うち800人は4月17日の停戦発効後に殺害したとしている。ヒズボラも応戦を続けており、停戦の形骸化が指摘されている。イスラエル軍は28日もレバノン南部を攻撃したほか、首都ベイルートにも「精密攻撃を実施した」と主張した。レバノン保健省は、ベイルート南郊への攻撃で女