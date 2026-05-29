5月25日～5月29日 公開 高崎翔太さん 【拡大画像へ】 秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページで、グラビアを5月25日から5月29日にかけて公開した。 「メンズマンデー」には、俳優の高崎翔太さんが登場。沖玲萌さんの「ヤングチャンピオン烈No.6」アザーカットや、佐倉みきさんの「ヤングチャンピオンNo.8」アザーカットも掲載されている。 また「今月