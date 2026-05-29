【「お別れホスピタル」16巻】 5月29日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「お別れホスピタル」の16巻を5月29日に発売する。価格は770円。 本作は死が一番そばにある病院で終末期病棟（ターミナル）を舞台に、2年目の看護師・辺見が“死と人生”をめぐる悲喜劇を見届けていく物語。作者はNHKドラマ化された「透明なゆりかご」の沖田×華氏で、累計95