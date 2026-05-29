【「還暦姫」1巻】 5月29日 発売 価格：880円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「還暦姫」の1巻を5月29日に発売する。価格は880円。 本作は「GANTZ」や「いぬやしき」で知られる奥浩哉氏による新連載。今回は“還暦おじさん”を題材に選んでいる。 物語の舞台は妻なし、子供なし、還暦間近のオジさん6人が住んでいるシェアハウス。「飲むと自分が望む自由な姿に変身でき