【「東京貧困女子。」17巻】 5月29日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「東京貧困女子。」の17巻を5月29日に発売する。価格は770円。 本作はノンフィクションライター・中村淳彦氏が貧困に喘ぐ女性たちを取材した連載を、小田原愛氏がコミカライズした作品。累計50万部を突破している。 17巻では田舎に辟易した女子高生や、高学歴女性を待ってい