7月より新設される、カンテレ・フジテレビ系水曜23時より放送の全国ネット連続ドラマ枠「水ドラ★イレブン」の第1弾として、主演に横山裕（SUPER EIGHT）、共演に関水渚を迎えた『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』が7月1日より放送されることが決定した。 参考：横山裕、2025年を象徴する存在に走り続けた1年と『絶対零度』で示した信頼のかたち 「水ドラ★イレブン」は、カンテレとテレビ西日本の共同著作という