7月3日に公開されるディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』のUS版予告が公開された。 参考：“ハイテクおもちゃ”の姿も『トイ・ストーリー5』ライバルや新たな仲間を捉えた新場面写真 世界初の長編フルCGアニメーションとして映画史を変えた1995年全米公開の『トイ・ストーリー』。日本では1996年3月23日に公開され、その革新的な映像表現と世代を超えて