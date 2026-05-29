開催：2026.5.29 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 6 - 2 [ツインズ] MLBの試合が29日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとツインズが対戦した。 Wソックスの先発投手はデービス・マーティン、対するツインズの先発投手はシメオン・ウッズリチャードソンで試合は開始した。 1回裏、4番 コルソン・モンゴメリӦ