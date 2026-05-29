全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ビクトリア ムボコ] 2 - 1 [カテリナ シニアコバ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第5日がフランス パリで行われ、女子シングルス2回戦で、第9シードのビクトリア ムボコとカテリナ シニアコバが対戦した。 第1セットはカテリナ シニアコバが7-5で先取。第2