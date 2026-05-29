韓国チアリーダーのキム・ナヨンが、開放感のあるスイムウェアコーデを披露して話題だ。【写真】キム・ナヨン、開放的な寝そべり水着SHOTキム・ナヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。「背景がハンパない」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、雄大な山々と青い海が広がる海辺で満面の笑顔を振りまきながらポーズを披露するキム・ナヨンが写っている。白のクロップド丈キャミソールに同色のショ