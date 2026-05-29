シャオミ・ジャパン（シャオミ）は5月26日、シャオミ初となるワイヤレスヘッドホン「REDMI Headphones Neo」を直営店やオンライン公式ストアで発売した。カラーはオブシディアンブラック、サンドホワイトの2色で、市場想定価格は7980円。6月8日までは早割価格の6980円で購入できる。●有線接続ではハイレゾ再生をサポート トリプルマイクで通話もクリアにシャオミが初めて手掛けるワイヤレスヘッドホンは、最大42dBのアダプテ