日本代表DFの伊藤洋輝はバイエルンに移籍してから、２シーズンにわたってケガに悩まされてきた。それだけに、この夏の去就が注目されている。2024年夏にシュツットガルトからバイエルンに加入した伊藤。だが、プレシーズンに骨折し、出鼻をくじかれると、２月に復帰を果たしたものの、２か月で再離脱を余儀なくされた。１年目は公式戦出場わずか８試合だ。２年目もシーズンデビューは11月下旬を待たなければならなかった。公