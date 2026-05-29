◇MLB ドジャース4-1ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が1番・投手兼DHで先発出場。初回にロッキーズ先発の菅野智之投手から9号先頭打者本塁打を放つなど、打っては4打数1安打1打点、投げては6回与四死球5と制球に苦しみながら、被安打0で1失点と力投をみせました。第1打席は菅野投手からの先頭打者アーチ。打席に感触には「1打席目は良かったと思います。 打った瞬間入るなと思ったので、