【その他の画像・動画等を元記事で観る】 毎週金曜19時から日本テレビで放送中の『金曜ミステリークラブ!!!』。この番組は金曜ミステリークラブ主宰のノブ（千鳥）が、クラブ会員代表の二宮和也と、スタジオに集まった豪華ゲストに様々なミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う新・考察バラエティだ。 ■事件の裏には名優、ジョディ・フォスターの存在が!? 5月29日の放送でも世界各国の様々なミステ