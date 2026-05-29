【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER EIGHTの横山裕が主演を務めるドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』が7月1日より放送スタートする。共演は、注目の若手実力派俳優の関水渚。人と群れない一匹オオカミの刑事と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性による、怒涛のバディサスペンスとなる。 ■大切な人を奪われたふたりがシリアルキラーと対峙 カンテレ