「安田記念・Ｇ１」（６月７日、東京）エプソムＣ２着で復調気配を見せたステレンボッシュは２８日、美浦Ｗで単走追い。馬なりで６Ｆ８３秒６−３７秒３−１１秒１をマークした。宮田師は「最後に仕掛けていかず、馬なりのままで素晴らしい動き」と納得の表情だ。国枝厩舎から転厩して今回が３戦目。「取り組んできたことが実になって、いい１週前追い切りとなった」と前向き。今回はレーンとの新コンビを組む予定で「レーン