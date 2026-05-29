「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）皐月賞２着のリアライズシリウスは２８日、６枠１１番に決まった。グレード制が導入された８４年以降で、〈０・４・４・３４〉と勝ち馬が出ていない馬番となったが、皐月賞まで先入れを課されていたゲート入りは今回は通常通り。逆転戴冠へ条件は悪くない。手塚久師は「ジョッキーが希望していた真ん中の偶数枠ではなく奇数枠だったけど、ここなら競馬も組み立てやすいと思う」とまず