情報屋のスレッドは人前ではヘラヘラ笑い、軽薄そうで信用ならないのだが…？【漫画】本編を読む父親の行方を追ういつも不機嫌な殺し屋の女・サイレンスと、その殺し屋から雇われた何を考えているかわからない情報屋の男・スレッド。なかなか父親の行方がつかめないままひょんなことから同居することとなった2人だが、実はスレッドは早々に父親の行方を突き止めていた。血眼になって捜すサイレンスになぜか真実を隠し続ける情報屋