「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）歴史を塗り替える。プリンシパルＳ組からは９６年創設以降〈０・１・４・４２〉と戴冠ゼロ。今年、その壁に挑むのがメイショウハチコウだ。新馬Ｖから挑んだホープフルＳは中団から伸びあぐね１６着。だが２度目のＧ１挑戦となる今回はひと味違う。デビュー当初を「馬格はあるけど幼さが目立っていた」と振り返る牧浦師。続けて「ただ、当時からすごくいいフットワークをしていました