「宝塚記念・Ｇ１」（６月１４日、阪神）ＪＲＡは２８日、宝塚記念ファン投票（有効投票総数４１６万８９８５票）の最終結果を発表した。大阪杯、天皇賞・春を連勝したクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇）が３６万６０３９票でトップ。２位はメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋）、３位はマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚久）だった。なお、今回からレース当週の木曜に出馬投票を行った中央馬のうち、ファン投