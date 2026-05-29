右肘のコンディション不良で再調整中のソフトバンク・上沢が、近日中にブルペン入りする見通しを明かした。既にキャッチボールを再開しており、この日は筑後ファーム施設で約80メートルの遠投を行い、「腕に頼って投げる感じになっていた。体全体を使って、どこかの関節に負担がかかることがないようにしたい」と話した。一方、柳町は27、28日の2軍戦を2試合続けて欠場。26日の試合中に腰の違和感を訴えて途中交代していた。大