◇交流戦ソフトバンク8─4巨人（2026年5月28日東京ドーム）ソフトバンクの大関が29日の広島戦に先発する。今季は6試合登板で1勝3敗、防御率5・73と苦しみ2軍で再調整し、6日の西武戦以来の1軍マウンドに立つ。「今の自分の力をしっかり出せるように準備してきた。試合の中で発揮できるように頑張ります」交流戦は相性が良く、無傷の6連勝中。得意の舞台で復調をアピールする。