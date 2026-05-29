◇交流戦ソフトバンク8─4巨人（2026年5月28日東京ドーム）ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）は28日、巨人戦で今季初の1試合2本塁打を放った。2回に先制の左越え14号ソロ、7回にはリードを広げる中越え15号ソロ。マルチ本塁打は24年5月21日の楽天戦以来、約2年ぶりだ。5月は22試合で10本のアーチを量産し、15本塁打は両リーグトップ。チームは逆転勝ちし、2カード連続勝ち越しで交流戦10度目の優勝へ弾みをつけた。バ