「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）上積み十分で祭典に挑むフォルテアンジェロ。２８日の最終追いは荻野極を背に美浦Ｗで３頭併せ。３頭の真ん中で運び、普段と変わらずスムーズに折り合って直線を迎えると、馬なりとは思えないほど迫力満点の走りで加速。６Ｆ８３秒３−３６秒７−１１秒３を計時。ゴーイントゥスカイ（３歳オープン）と併入、ポッドベイダー（４歳オープン）には２馬身先着を決めた。上原佑師は「馬が