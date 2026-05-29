◇交流戦日本ハム4―2阪神（2026年5月28日甲子園）21年3月22日。八戸西（青森）のエースとして選抜出場を果たした福島は、「21世紀枠対決」となった具志川商（沖縄）との初戦に先発も、5回6安打5失点で降板した。チームも3―8で敗れるなど、苦い記憶として刻まれた日から5年。北の大地で成長を遂げた右腕が、日本ハムのユニホームで帰ってきた聖地で力投した。「甲子園で勝てたのは良かったですね。（良い記憶に上書き）