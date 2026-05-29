◇交流戦ソフトバンク8─4巨人（2026年5月28日東京ドーム）ソフトバンク・庄子が2年目で初の勝利打点をマークした。4―4の6回1死二塁のチャンスで赤星の初球カーブを振り抜いて中前適時打。「無心で思い切っていくことができた結果」と通算53試合目での初V打を振り返った。10日のロッテ戦ではプロ初の猛打賞をマークした成長株。その試合後、小久保監督から巨人で2度の首位打者に輝いた篠塚和典氏を目標にすべきと伝えら