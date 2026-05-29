「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）南米で頂点を極めた名手が、日本のダービーに初めて挑む。Ｆ・ゴンサルベス騎手（３６）＝アルゼンチン＝は１３年シーズンにブラジルで総合リーディングに輝くと、その後はアルゼンチンへ拠点を移し、１８年から２４年まで７年連続、通算８度のリーディングを手にした。日本で短期免許を取得して約１カ月。ここまで８勝を挙げ、複勝率４０・４％とさすがの腕前を見せている。１７日に