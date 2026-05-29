◇交流戦ソフトバンク8─4巨人（2026年5月28日東京ドーム）快挙のアーチは、前を打つ柳田の激走から生まれた。6―4の7回2死一塁。ソフトバンク・山本祐が巨人にとどめを刺す一発を放った。中川の145キロ直球を捉えると、低い弾道のまま左翼スタンドへ。プロ9年目で東京ドーム初本塁打となる2号2ラン。ベンチに戻ると拍手で出迎えてくれたギータと歓喜のハイタッチだ。12日にDeNAからトレードで電撃移籍。22日の日本ハム