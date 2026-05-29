◇交流戦ソフトバンク8─4巨人（2026年5月28日東京ドーム）ソフトバンクの周東が神キャッチでチームを救った。5―4の6回2死二塁。代打ティマの打球は右中間深くへ飛んだが、快足を飛ばし追いつくと転がりながらグラブの先に収めた。「1球前のファウルでそっち（右中間）にちょっと寄った。そのポジショニングが良かった。（グラブの）めっちゃ先でしたね」。常に相手打者を研究し、重ねた努力が生んだビッグプレーだが「