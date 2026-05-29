「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）皐月賞７着から巻き返しを期す。美浦Ｗを発進したグリーンエナジーは２８日、僚馬２頭を見ながら脚をため、直線は最内から楽に並び掛けてライヒスアドラー（３歳オープン）、オペラプラージュ（５歳３勝クラス）と併入してフィニッシュ。６Ｆ８２秒２−３７秒３−１１秒１を記録した。上原佑師は「折り合いは良く、合図してからの加速力、持続力も良かった」と納得の表情を浮かべる。