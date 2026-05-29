SUPEREIGHTの横山裕（45）が、7月1日スタートのフジテレビ系ドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（水曜後11・00）に主演する。7月期に新設されるドラマ枠の第1弾で、横山にとっては6作目の刑事役となる。漫画誌「good！アフタヌーン」で連載中の人気同名漫画が原作。婚約者が猟奇殺人事件に巻き込まれたと確信した刑事（横山）が、生活安全課に異動しシリアルキラー（連続殺人犯）を追いかける内容。トレードマーク