◇交流戦日本ハム4―2阪神（2026年5月28日甲子園）日本ハムは先発マスクをかぶった田宮が攻守で躍動した。0―1の3回1死二、三塁で逆転の右前2点適時打。木下の初球スライダーを捉え「横尾打撃コーチから“初球から打っていい”と言われていたので思い切ってスイングできました」と胸を張った。守っては先発した福島を好リードし「どんどん（強気に）いけて良かった」と笑みを浮かべた。