「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）４頭出しの上原佑厩舎が２８日、最終追い切りを行った。青葉賞Ｖから臨むゴーイントゥスカイは、駆け付けた武豊を背に美浦Ｗで３頭併せ。皐月賞５着のフォルテアンジェロと併入し、順調に調整を終えた。同３着のライヒスアドラーと同７着のグリーンエナジーも同コースで３頭併せ。こちらも万全の仕上がりを披露した。駆け付けた武豊を背に軽快に駆け抜けた。ゴーイントゥスカイが美浦