過去は変えられないが、未来は変えられる――。ＤｅＮＡは２８日のオリックス戦（横浜）に３―１で勝利し、連敗は２でストップ。エース・東克樹投手（３０）が７回６安打無四死球１失点の力投で５勝目を挙げた。ハマスタに２３日ぶりとなる汽笛が鳴り響いた。０―１の７回一死一、二塁の好機で代打起用された京田陽太内野手（３２）が、今季１号となる逆転の決勝３ランをマーク。９戦連続ノーアーチと長打不足に泣いてきたチー
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