米国・ＡＥＷの「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」＆「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」３時間スペシャル（ペンシルベニア州フィラデルフィア）が、２７日（日本時間２８日）に放送され、元ＡＥＷ女子世界王者の志田光が、壮絶なデスマッチを戦い抜いた。２０１９年５月のＡＥＷ旗揚げ戦から出場。これまで女子世界王座を３度獲得するなど、確かな実績を築いてきた。２４日のＰＰＶ「ＤＯＵＢＬＥｏｒＮｏｔｈｉｎｇ」では王者テクラ、クリス・スタ