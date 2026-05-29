新生ゼロワンの?伝説の不死鳥?ハヤブサが、祭典「火祭り２０２６」（６月１３日、新木場１ｓｔＲＩＮＧで開幕）連覇と中嶋勝彦（３８）へのリベンジを誓った。昨年の火祭り優勝者であるハヤブサは、２８日都内で開かれた会見に出席。覇者に与えられる名誉の?火祭り刀?を工藤めぐみＧＭに返還した。Ｂブロックにエントリーしたハヤブサは、開幕戦ではいきなり?××スタイル?中嶋と激突する。取材に対し「前回戦って負けた経験