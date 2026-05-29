ベテランからも大絶賛だ。２年ぶりに森保ジャパンに復帰したＤＦ冨安健洋（２７＝アヤックス）が２８日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に向けて千葉市内で行われている代表合宿に合流。実戦形式の練習にも参加し「長い道のりだった。Ｗ杯のメンバーに入るまでにいろんなことがあったのを、忘れないようにしたい」と表情を引き締めた。冨安は２０２２年カタール大会の１次リーグスペイン戦で後半から途中出場し、チームの大金星