ソフトバンクは２８日の巨人戦（東京ドーム）に８―４の逆転勝ちを収め、交流戦開幕カードの勝ち越しを決めた。１点を追う６回に今宮、庄子の連続適時打で逆転に成功。７回に４番・栗原のこの日２発目となる１５号ソロで突き放し、勝機をたぐり寄せた。先発のスチュワートは５回４失点で３勝目。１２球団最多１０度目の交流戦制覇を目指す鷹が底力を見せつけたゲームだった。鷹の強さを象徴するプレーが飛び出したのは６回。１