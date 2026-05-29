5月25日夜に現役の読売巨人軍1軍監督として逮捕され、シーズン途中に辞任した阿部慎之助前監督（47）。事件は25日夜、阿部氏の自宅で起きた。姉妹げんかを注意した際、言い返してきた18歳の長女に激高した阿部氏は、酒に酔った状態で襟首をつかみ、投げ飛ばしたとして、暴行容疑で現行犯逮捕された。その後、阿部氏は容疑を認め、深夜に釈放されたが、球団側は「暴力は許されない」と声明を発表。翌26日には、阿部氏本人が涙ながら