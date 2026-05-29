パパさんが赤ちゃんのお世話に苦戦していると、猫さんがやってきて…？お兄ちゃんらしい優しさに満ちた行動が注目を集めています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で10万回再生を突破し、「はー尊いわ～♡」「家族一丸で子育て頑張ってますね」「感動して涙が出ました」といったコメントが寄せられました。 【動画：赤ちゃんのお世話をするパパ→猫が心配そうに近づいてきて…『思いやりにあふれた光